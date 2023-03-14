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Грушко: Россия будет добиваться снятия всех ограничений на экспорт сельхозпродукции

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Россия будет добиваться снятия всех ограничений на экспорт сельхозпродукции на мировые рынки, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Грушко: Россия будет добиваться снятия всех ограничений на экспорт сельхозпродукции
  • Gettyimages.ru
  • © Vstock

«Процесс, который ведёт организация ООН, идёт, движется, но крайне медленно, и он удовлетворить нас не может ни с точки зрения тех результатов, которые были достигнуты сегодня на этом треке, но и с точки зрения тех обязательств, которые брала на себя ООН при подписании этого стамбульского пакета», — цитирует его РИА Новости.

Грушко отметил, что формально переговоры по сделке продолжаются.

«Ещё раз подчеркну, главное для нас — это полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя их стороной. В этом смысле ничего не меняется для нас, мы будем упорно работать и заставлять наших партнёров выполнить взятые на себя обязательства», — добавил он.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что позиция Москвы по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по экспорту российской сельскохозяйственной продукции.

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