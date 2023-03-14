Грушко: Россия будет добиваться снятия всех ограничений на экспорт сельхозпродукции

Россия будет добиваться снятия всех ограничений на экспорт сельхозпродукции на мировые рынки, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Процесс, который ведёт организация ООН, идёт, движется, но крайне медленно, и он удовлетворить нас не может ни с точки зрения тех результатов, которые были достигнуты сегодня на этом треке, но и с точки зрения тех обязательств, которые брала на себя ООН при подписании этого стамбульского пакета», — цитирует его РИА Новости.

Грушко отметил, что формально переговоры по сделке продолжаются.

«Ещё раз подчеркну, главное для нас — это полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя их стороной. В этом смысле ничего не меняется для нас, мы будем упорно работать и заставлять наших партнёров выполнить взятые на себя обязательства», — добавил он.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что позиция Москвы по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по экспорту российской сельскохозяйственной продукции.