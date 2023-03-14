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В Кремле заявили, что прямая линия президента в 2023 году планируется

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Президент России Владимир Путин планирует провести в 2023 году традиционную прямую линию с гражданами.
В Кремле заявили, что прямая линия президента в 2023 году планируется
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будем надеяться, что да», — ответил Песков на вопрос о проведении прямой линии в этом году.

Он назвал прямую линию и пресс-конференцию президента «востребованными, популярными форматами».

«Мы не будем их забывать», — заключил Песков.

21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.

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