Мишустин: по итогам 2022 года отрасль электроэнергетики показала рост, несмотря на санкции

По итогам 2022 года отрасль электроэнергетики в России показала рост, несмотря на санкции, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В целом, по итогам прошлого года отрасль электроэнергетики была среди лидеров, несмотря на санкции, непростую ситуацию, вызовы, различные прогнозы негативные, показала рост», — заявил он на встрече с главой компании «Россети» Андреем Рюминым.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.

Как сообщили в Росстате, инфляция в России в феврале замедлилась до 0,46% с 0,84% в январе, в годовом выражении — до 10,99%.