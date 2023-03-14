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Мишустин: по итогам 2022 года отрасль электроэнергетики показала рост, несмотря на санкции

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По итогам 2022 года отрасль электроэнергетики в России показала рост, несмотря на санкции, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин: по итогам 2022 года отрасль электроэнергетики показала рост, несмотря на санкции
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В целом, по итогам прошлого года отрасль электроэнергетики была среди лидеров, несмотря на санкции, непростую ситуацию, вызовы, различные прогнозы негативные, показала рост», — заявил он на встрече с главой компании «Россети» Андреем Рюминым.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.

Как сообщили в Росстате, инфляция в России в феврале замедлилась до 0,46% с 0,84% в январе, в годовом выражении — до 10,99%.

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