Мишустин: по итогам 2022 года отрасль электроэнергетики показала рост, несмотря на санкции
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Об этом сообщается на сайте кабмина.
«В целом, по итогам прошлого года отрасль электроэнергетики была среди лидеров, несмотря на санкции, непростую ситуацию, вызовы, различные прогнозы негативные, показала рост», — заявил он на встрече с главой компании «Россети» Андреем Рюминым.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.
Как сообщили в Росстате, инфляция в России в феврале замедлилась до 0,46% с 0,84% в январе, в годовом выражении — до 10,99%.