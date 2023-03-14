Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в «Русское лото»

Победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото» стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. Как сообщили в «Столото», он выиграл 1 млрд рублей.

«Александр Земсков узнал о своей победе из шоу «Новогодний миллиард», которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что победитель после вычета налогов получит 850 млн 100 тыс. рублей в течение полугода с момента предъявления лотерейного билета.

1 января 2022 года участники лотереи «Русское лото» из Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей в розыгрыше.