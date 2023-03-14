Узнать больше

Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в «Русское лото»

Короткая ссылка
Победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото» стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. Как сообщили в «Столото», он выиграл 1 млрд рублей.
Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в «Русское лото»
  • Gettyimages.ru
  • © Getty Images

«Александр Земсков узнал о своей победе из шоу «Новогодний миллиард», которое он смотрел в прямом эфире вместе с женой», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что победитель после вычета налогов получит 850 млн 100 тыс. рублей в течение полугода с момента предъявления лотерейного билета.

1 января 2022 года участники лотереи «Русское лото» из Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей в розыгрыше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить