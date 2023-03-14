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В Москве открыли флагманский центр НИИ имени Склифосовского для экстренных операций

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Флагманский центр Научного-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве открыл приём пациентов.
В Москве открыли флагманский центр НИИ имени Склифосовского для экстренных операций

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Особенности медицинского учреждения — гибридные операционные, в которых одновременно можно выполнять хирургические, нейрохирургические, травматологические и прочие операции.

«Проведение хирургического вмешательства в такой операционной позволяет избежать потери драгоценного времени. Это очень важно в экстренной ситуации, а именно на таких случаях специализируется флагманский центр», — прокомментировал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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