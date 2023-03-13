В Татарстане зарегистрировали 193 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 193 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 200 547. Вылечились 197 130 человек, в том числе 200 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 10 268 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.