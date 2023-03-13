В ЯНАО начали принимать заявки на конкурс грантов для педагогов

В Ямало-Ненецком автономном округе начали принимать заявки на конкурс грантов для педагогов. Предусмотрено 23 номинации.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

К участию приглашены преподаватели, работающие в учреждениях дошкольного, школьного и среднего профессионального образования.

«В этом году приоритет в получении грантов у педагогов, чьи проекты пройдут отбор конкурсной комиссии, а не у организаций и учреждений, как это было раньше. Авторы лучших образовательных проектов получат гранты — 250 тыс. рублей», — рассказала Марина Кравец, директор Департамента образования ЯНАО.

Записаться на конкурс можно до 7 апреля.

Ранее «Радио 1» сообщало, что стартовал приём заявок на конкурс «Педагогические династии Подмосковья».