В ЯНАО начали принимать заявки на конкурс грантов для педагогов
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
К участию приглашены преподаватели, работающие в учреждениях дошкольного, школьного и среднего профессионального образования.
«В этом году приоритет в получении грантов у педагогов, чьи проекты пройдут отбор конкурсной комиссии, а не у организаций и учреждений, как это было раньше. Авторы лучших образовательных проектов получат гранты — 250 тыс. рублей», — рассказала Марина Кравец, директор Департамента образования ЯНАО.
Записаться на конкурс можно до 7 апреля.
Ранее «Радио 1» сообщало, что стартовал приём заявок на конкурс «Педагогические династии Подмосковья».