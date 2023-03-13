Узнать больше

В ЯНАО начали принимать заявки на конкурс грантов для педагогов

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе начали принимать заявки на конкурс грантов для педагогов. Предусмотрено 23 номинации.
В ЯНАО начали принимать заявки на конкурс грантов для педагогов
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Kneschke / EyeEm

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

К участию приглашены преподаватели, работающие в учреждениях дошкольного, школьного и среднего профессионального образования.

«В этом году приоритет в получении грантов у педагогов, чьи проекты пройдут отбор конкурсной комиссии, а не у организаций и учреждений, как это было раньше. Авторы лучших образовательных проектов получат гранты — 250 тыс. рублей», — рассказала Марина Кравец, директор Департамента образования ЯНАО.

Записаться на конкурс можно до 7 апреля.

Ранее «Радио 1» сообщало, что стартовал приём заявок на конкурс «Педагогические династии Подмосковья».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить