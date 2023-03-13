В Нижегородской области построят 30 домов по программе комплексного развития территорий
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
«Обеспечение работников села комфортным жильём является действенной мерой по закреплению кадров на сельских территориях. За время действия программы, с 2020 года, в Нижегородской области построено 133 индивидуальных дома, четыре многоквартирных и один — блокированной застройки. Жильё предоставлено 194 работникам агропромышленной и социальной сфер», — заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
По его словам, в 2023 году на эти цели предусмотрено 131,3 млн рублей, в том числе 95,3 млн федеральных субсидий.
Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации.