Узнать больше

В Нижегородской области построят 30 домов по программе комплексного развития территорий

Короткая ссылка
В муниципалитетах Нижегородской области построят 30 домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году.
В Нижегородской области построят 30 домов по программе комплексного развития территорий
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Обеспечение работников села комфортным жильём является действенной мерой по закреплению кадров на сельских территориях. За время действия программы, с 2020 года, в Нижегородской области построено 133 индивидуальных дома, четыре многоквартирных и один — блокированной застройки. Жильё предоставлено 194 работникам агропромышленной и социальной сфер», — заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

По его словам, в 2023 году на эти цели предусмотрено 131,3 млн рублей, в том числе 95,3 млн федеральных субсидий.

Ранее НСН сообщала, что в столичном районе Перово построят 13 домов для переселения по программе реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить