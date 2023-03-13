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Мишустин: кабмин подготовил положительный отзыв на проект о гибком сроке действия ОСАГО

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Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил положительный отзыв на законопроект ЛДПР о гибком сроке действия ОСАГО.
Мишустин: кабмин подготовил положительный отзыв на проект о гибком сроке действия ОСАГО
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом премьер-министр сказал в ходе встречи с представителями фракции ЛДПР.

«На предложение ЛДПР правительством подготовлен положительный отзыв», — заявил Мишустин.

Как уточняет РИА Новости, проект предполагает устанавливать минимальный срок действия ОСАГО на один месяц вместо одного года.

В ноябре сообщалось, что депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить механизм работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности — ОСАГО.

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