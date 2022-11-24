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«Известия»: депутаты ГД попросили Генпрокуратуру проверить эффективность механизма ОСАГО

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Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить механизм работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности — ОСАГО.
«Известия»: депутаты ГД попросили Генпрокуратуру проверить эффективность механизма ОСАГО
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет газета «Известия», обращение поступило от председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

В документе утверждается, что по ОСАГО системно не выплачивают определённую федеральным законом и документами ЦБ долю страховой премии, непосредственно предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП.

Как указано в письме, это не меньше 80% от стоимости полиса.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что делать в случае ДТП с водителем без ОСАГО.

Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News также дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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