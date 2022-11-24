«Известия»: депутаты ГД попросили Генпрокуратуру проверить эффективность механизма ОСАГО

Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить механизм работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности — ОСАГО.

Как пишет газета «Известия», обращение поступило от председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

В документе утверждается, что по ОСАГО системно не выплачивают определённую федеральным законом и документами ЦБ долю страховой премии, непосредственно предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП.

Как указано в письме, это не меньше 80% от стоимости полиса.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что делать в случае ДТП с водителем без ОСАГО.

Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News также дал рекомендации по выбору подержанной машины.