Автоэксперт Шапарин рассказал, что делать в случае ДТП с водителем без ОСАГО

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, что делать в случае ДТП с водителем без ОСАГО.

«Сначала надо получить справку о ДТП. Если это дорога общего пользования, документ обязательно составляет сотрудник ГИБДД или участковый, когда речь идёт о придомовой территории. Второй документ, который понадобится, — это справка об оценке ущерба. Этим занимаются специализированные аккредитованные компании», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также нужен судебный иск, который должен составить опытный юрист.

Как отметил Шапарин, оповещать свою страховую компанию о такой аварии нет смысла, поскольку далее всё урегулирование будет вне системы ОСАГО.

С виновника ДТП могут взыскать не только сумму ущерба и стоимость юридической поддержки, но и утрату товарной стоимости машины, для чего нужна отдельная экспертиза, назначаемая судом.

Ещё один вариант — мировое соглашение, добавил Шапарин.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.