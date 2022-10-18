Узнать больше

Автоэксперт Шапарин рассказал, что делать в случае ДТП с водителем без ОСАГО

Короткая ссылка
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, что делать в случае ДТП с водителем без ОСАГО.
Автоэксперт Шапарин рассказал, что делать в случае ДТП с водителем без ОСАГО
  • Gettyimages.ru
  • © sestovic

«Сначала надо получить справку о ДТП. Если это дорога общего пользования, документ обязательно составляет сотрудник ГИБДД или участковый, когда речь идёт о придомовой территории. Второй документ, который понадобится, — это справка об оценке ущерба. Этим занимаются специализированные аккредитованные компании», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также нужен судебный иск, который должен составить опытный юрист.

Как отметил Шапарин, оповещать свою страховую компанию о такой аварии нет смысла, поскольку далее всё урегулирование будет вне системы ОСАГО.

С виновника ДТП могут взыскать не только сумму ущерба и стоимость юридической поддержки, но и утрату товарной стоимости машины, для чего нужна отдельная экспертиза, назначаемая судом.

Ещё один вариант — мировое соглашение, добавил Шапарин.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить