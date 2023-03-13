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Путин 13 марта обсудит с Кадыровым развитие Чечни

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 марта, примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова.
Путин 13 марта обсудит с Кадыровым развитие Чечни
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, будут обсуждаться дела Чечни, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учётом спецоперации.

В ноябре прошлого года Путин провёл встречу с Кадыровым, в ходе которой обсуждалась работа чеченских подразделений в рамках спецоперации на Украине.

До этого президент в ходе встречи с матерями военнослужащих попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в СВО.

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