Узнать больше

Песков заявил, что сейчас по теме визита Си Цзиньпина в Москву нечего сказать

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сказать о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
Песков заявил, что сейчас по теме визита Си Цзиньпина в Москву нечего сказать
  • РИА Новости

«Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договорённости сторон. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», — сказал Песков.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе.

В конце февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия ждёт визита председателя КНР Си Цзиньпина.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить