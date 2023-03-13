Песков заявил, что сейчас по теме визита Си Цзиньпина в Москву нечего сказать

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сказать о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

«Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договорённости сторон. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим», — сказал Песков.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе.

В конце февраля российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И заявил, что Россия ждёт визита председателя КНР Си Цзиньпина.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.