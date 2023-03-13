Собянин рассказал о планах по благоустройству Цветного бульвара

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что изменится на Цветном бульваре после того, как там завершат работы по благоустройству.

«Основные работы по благоустройству будут сконцентрированы в двух местах — рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро «Цветной бульвар», — цитирует мэра НТВ.

По его словам, специалисты обновят покрытие пешеходной зоны, устроят газон и установят современные лавочки.

Во избежание подтоплений проложат дополнительные водосточные сети, а висящие провода уберут в подземную кабельную канализацию.

Ощущение комфорта и уюта создадут новые зелёные насаждения и современные энергосберегающие уличные фонари, заключил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.