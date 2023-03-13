Иммунолог Болибок рассказал о ситуации с корью в России

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о ситуации с корью в России.

По его словам, согласно рекомендациям ВОЗ, благополучной ситуация считается в тех регионах, где количество привитых превышает 90%.

«Для большинства регионов России у нас 97-98%. Привитость от кори в целом по России считается на уровне 97%, то есть сама по себе территория России благополучная, но у нас есть мигранты, которые приезжают к нам из разных стран», — отметил врач.

Он также напомнил, что вспышки кори, которые были зафиксированы в 2017–2019 годах, связаны с завозом кори с территории Украины.

«Там был полный провал с вакцинацией от кори, и они растащили её и к нам сюда, и в Белоруссию и в Западную Европу. Очень пострадали Франция, Италия и Испания», — объяснил Болибок.

Кроме того, он напомнил, что сейчас в России объявлена так называемая подчищающая вакцинация.

«Это значит, что вакцинировать будут не всех подряд, а тех, у кого нет прививок. То есть будут сейчас выявлять, кто не прививался, кто пропустил ревакцинацию, и их приглашать активно на дополнительную вакцинацию или ревакцинацию», — сказал собеседник RT.

Ранее стало известно, что по поручению Роспотребнадзора в российских регионах проведут так называемую «подчищающую иммунизацию» против кори.