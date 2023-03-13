Приморье получит средства на увеличение помощи многодетным для погашения ипотеки

Правительство России предоставит Приморскому краю межбюджетный трансфер на финансовую помощь многодетным семьям, выплачивающим ипотеку.

Постановление об утверждении правил предоставления выплат подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает vostokmedia.com.

В соответствии с ними семьи, в которых после 1 января текущего года родится третий ребёнок или последующие дети, могут получить на погашение кредита 1 млн рублей.

Ранее семьи могли получить на эти цели 450 тыс. рублей. Господдержкой смогут воспользоваться более 600 многодетных семей.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.