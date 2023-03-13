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Приморье получит средства на увеличение помощи многодетным для погашения ипотеки

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Правительство России предоставит Приморскому краю межбюджетный трансфер на финансовую помощь многодетным семьям, выплачивающим ипотеку.
Приморье получит средства на увеличение помощи многодетным для погашения ипотеки
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  • © Bloomberg Creative Photos

Постановление об утверждении правил предоставления выплат подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает vostokmedia.com.

В соответствии с ними семьи, в которых после 1 января текущего года родится третий ребёнок или последующие дети, могут получить на погашение кредита 1 млн рублей.

Ранее семьи могли получить на эти цели 450 тыс. рублей. Господдержкой смогут воспользоваться более 600 многодетных семей.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.

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