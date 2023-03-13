В Красноярском крае зафиксировано ещё три случая лихорадки денге, в том числе у ребёнка

Ещё три туриста из Красноярского края, в том числе ребёнок, заболели лихорадкой денге. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

«Ещё троим туристам при возвращении домой установлен диагноз «лихорадка денге». Причём среди заболевших есть ребёнок, которому исполнился один год. Всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки денге... Все заболевшие вернулись из Таиланда», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения вирусом Зика при загранпоездках.

Отмечается, что в настоящее время наибольшее число случаев лихорадки Зика выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии.