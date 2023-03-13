В Красноярском крае зафиксировано ещё три случая лихорадки денге, в том числе у ребёнка
«Ещё троим туристам при возвращении домой установлен диагноз «лихорадка денге». Причём среди заболевших есть ребёнок, которому исполнился один год. Всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки денге... Все заболевшие вернулись из Таиланда», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения вирусом Зика при загранпоездках.
Отмечается, что в настоящее время наибольшее число случаев лихорадки Зика выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии.