Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках заражения вирусом Зика при поездках за рубеж

Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения вирусом Зика при загранпоездках.

«В связи с сообщениями в СМИ о регистрации завозных случаев лихорадки Зика (ЛЗ) в Европе Роспотребнадзор рекомендует российским туристам соблюдать меры предосторожности при посещении эндемичных регионов», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в настоящее время наибольшее число случаев лихорадки Зика выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии.

Ранее, как сообщало Nation News, сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» заявили, что риск инфицирования человека вирусом гриппа птиц минимален.