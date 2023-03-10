Узнать больше

Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках заражения вирусом Зика при поездках за рубеж

Короткая ссылка
Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения вирусом Зика при загранпоездках.
Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках заражения вирусом Зика при поездках за рубеж
  • Gettyimages.ru
  • © Ignatiev

«В связи с сообщениями в СМИ о регистрации завозных случаев лихорадки Зика (ЛЗ) в Европе Роспотребнадзор рекомендует российским туристам соблюдать меры предосторожности при посещении эндемичных регионов», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в настоящее время наибольшее число случаев лихорадки Зика выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии.

Ранее, как сообщало Nation News, сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» заявили, что риск инфицирования человека вирусом гриппа птиц минимален.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить