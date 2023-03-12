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Минздрав предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за непогоды

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Министерство здравоохранения предупредило жителей центральной части России о повышенных рисках для здоровья из-за непогоды. 
Минздрав предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за непогоды
  • РИА Новости

Сообщение приводит РИА Новости.

«В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан», — заявили в министерстве.

Жителям посоветовали соблюдать осторожность в условиях сильного гололёда во избежание получения травм. 

При этом на фоне резких перепадов атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендовали контролировать своё самочувствие и регулярно измерять артериальное давление.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале предстоящей рабочей недели.

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