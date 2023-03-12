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Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую неделю в Москве

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале предстоящей рабочей недели.
Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую неделю в Москве
  • РИА Новости

«Над Баренцевым морем и над северо-западным округом стоит мощный циклон, который захватывает практически всю европейскую часть России до Урала и даёт непогоду. По северу у нас снег, а по Москве и по югу — дождь», — объяснил синоптик.

По его словам, в Москве практически на всю следующую неделю «будет время циклона, но со среды давление начнёт расти».

«Сегодня облачно, местами с осадками: дождь и мокрый снег. Температура будет +3...+5 °С, к вечеру опустится и подойдёт к 0 °С. В понедельник облачно, с прояснениями. Температура около 0 °С. Может быть до -2 °С. В ночь на вторник небольшой снег и небольшой минус до -4 °С», — поделился Цыганков.

Он добавил, что начиная со вторника ожидается потепление.

«Вторник-среда облачно, в среду без осадков и дальше четверг, пятница и суббота без осадков. Дневные температуры положительные. Во вторник +2..+4 °С, в среду +4...+9 °С, в четверг +2...+7 °С, в пятницу +3...+8 °С. В субботу +2...+7 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как подготовить автомобиль к весеннему периоду.

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