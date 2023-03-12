На трассе в Саратовской области столкнулись более 15 автомобилей

На федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области столкнулись более 15 автомобилей, в результате ДТП пострадали восемь человек.

Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин в Telegram.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, добавил Юрин.

Кроме того, в данный момент проезд по трассе затруднён.

Ранее пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что один человек погиб и ещё 16 получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса ПАЗ на трассе в посёлке Усвяты Псковской области.