На трассе в Саратовской области столкнулись более 15 автомобилей
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин в Telegram.
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, добавил Юрин.
Кроме того, в данный момент проезд по трассе затруднён.
Ранее пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что один человек погиб и ещё 16 получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса ПАЗ на трассе в посёлке Усвяты Псковской области.