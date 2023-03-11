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В школе на северо-востоке Москвы задержан мужчина с травматическим оружием

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Росгвардия задержала в одной из школ на северо-востоке Москвы мужчину с травматическим пистолетом.
В школе на северо-востоке Москвы задержан мужчина с травматическим оружием
  • РИА Новости

«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который пытался пройти в помещение школы с травматическим пистолетом», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Отмечается, что в ходе патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого образовательного учреждения, расположенного на улице Пестеля.

24 октября 2022 года сотрудники Росгвардии задержали неизвестного, который вошёл с ножом в одну из школ города Чайковский в Пермском крае.

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