В школе на северо-востоке Москвы задержан мужчина с травматическим оружием

Росгвардия задержала в одной из школ на северо-востоке Москвы мужчину с травматическим пистолетом.

«Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который пытался пройти в помещение школы с травматическим пистолетом», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Отмечается, что в ходе патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого образовательного учреждения, расположенного на улице Пестеля.

24 октября 2022 года сотрудники Росгвардии задержали неизвестного, который вошёл с ножом в одну из школ города Чайковский в Пермском крае.