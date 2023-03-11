В Забайкальском крае глава города напал на полицейских с топором
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Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По данным следствия, в Сретенске два сотрудника полиции остановили автомобиль, которым Киргизов управлял в состоянии алкогольного опьянения.
«В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Ставропольском крае завели уголовное дело после сообщений о жестоком обращении отца с малолетними детьми.
Также сообщалось, что в Севастополе арестовали директора Севгеоцентра за взятку в 1 млн рублей.
В феврале сообщалось, что на многодетного жителя удмуртского села Якшур-Бодья завели уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.