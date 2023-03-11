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В Забайкальском крае глава города напал на полицейских с топором

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Глава города Сретенска Забайкальского края Евгений Киргизов в состоянии алкогольного опьянения пытался ударить полицейского топором.
В Забайкальском крае глава города напал на полицейских с топором
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, в Сретенске два сотрудника полиции остановили автомобиль, которым Киргизов управлял в состоянии алкогольного опьянения.

«В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ставропольском крае завели уголовное дело после сообщений о жестоком обращении отца с малолетними детьми.

Также сообщалось, что в Севастополе арестовали директора Севгеоцентра за взятку в 1 млн рублей.

В феврале сообщалось, что на многодетного жителя удмуртского села Якшур-Бодья завели уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.

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