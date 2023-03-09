В Ставропольском крае завели дело в отношении мужчины по факту избиения детей

В Ставропольском крае завели уголовное дело после сообщений о жестоком обращении отца с малолетними детьми.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

В ходе предварительного следствия планируется выяснить все обстоятельства случившегося.

Правовую оценку дадут и действиям органов опеки. В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что ведомство проводит проверку.

В феврале сообщалось, что на многодетного жителя удмуртского села Якшур-Бодья завели уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.