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В Ставропольском крае завели дело в отношении мужчины по факту избиения детей

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В Ставропольском крае завели уголовное дело после сообщений о жестоком обращении отца с малолетними детьми.
В Ставропольском крае завели дело в отношении мужчины по факту избиения детей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

В ходе предварительного следствия планируется выяснить все обстоятельства случившегося.

Правовую оценку дадут и действиям органов опеки. В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что ведомство проводит проверку.

В феврале сообщалось, что на многодетного жителя удмуртского села Якшур-Бодья завели уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.

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