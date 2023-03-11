Глава Калмыкии Хасиков: главы двух сёл погибли в ДТП, ещё два человека пострадали

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований республики погибли в ДТП под Элистой, водитель и ещё один руководитель села доставлены в больницу.

В своём Telegram-канале она написал, что на одном из участков дороги Элиста — Чолун-Хамур погибли глава Оргакинского СМО Басанг Алексеев и глава Чолунхамурского СМО Санал Цеденов.

По его словам, глава Приманыческого СМО Арлтан Опаев в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Кроме того, пострадал водитель автомобиля.

Ранее стало известно, что в результате аварии со школьным автобусом в Сюникской области Армении один человек погиб, ещё 23 получили ранения.

В Капанский медцентр доставили 24 пострадавших, одна из них умерла.