Глава Калмыкии Хасиков: главы двух сёл погибли в ДТП, ещё два человека пострадали
В своём Telegram-канале она написал, что на одном из участков дороги Элиста — Чолун-Хамур погибли глава Оргакинского СМО Басанг Алексеев и глава Чолунхамурского СМО Санал Цеденов.
По его словам, глава Приманыческого СМО Арлтан Опаев в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.
Кроме того, пострадал водитель автомобиля.
Ранее стало известно, что в результате аварии со школьным автобусом в Сюникской области Армении один человек погиб, ещё 23 получили ранения.
В Капанский медцентр доставили 24 пострадавших, одна из них умерла.