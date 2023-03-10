МО России: дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется

Дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации в России не планируется. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной.

В ведомстве отметили, что в соцсетях фиксируется рост числа сообщений с дезинформацией якобы о планировании возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В связи с этим в Национальный центр управления обороной поступают обращения от обеспокоенных российских граждан.

«Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится», — говорится в заявлении.

В российском оборонном ведомстве призвали не поддаваться на провокации и обращаться за информацией к официальным источникам.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России открывает дополнительную телефонную горячую линию по вопросам специальной военной операции.