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Чернышенко: кабмин расширит программу научного наставничества в Год педагога

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Кабмин расширит программу научного наставничества в Год педагога и наставника, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко: кабмин расширит программу научного наставничества в Год педагога
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«Одна из целей Года педагога и наставника — качественно усилить вузы, а также масштабировать движение наставников. В целях развития системы научного наставничества мы задействуем студенческие научные объединения и советы молодых учёных», — цитирует Чернышенко его пресс-служба.

По словам вице-премьера, в результате появится единый трек профессионального роста молодого учёного — от абитуриента до доктора наук. Также будет обеспечена поддержка преемственности.

Чернышенко также отметил, что в России более 52 тыс. молодых преподавателей в вузах в возрасте до 39 лет.

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