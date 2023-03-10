Россиянин Мель освобождён и вернулся в Россию после девяти лет тюрьмы в Литве

Россиянин Юрий Мель, незаконно осуждённый в Литве, освобождён и вернулся в Россию после девяти лет тюрьмы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«10 марта из литовской тюрьмы освобождён и вернулся в Российскую Федерацию наш гражданин, полковник в отставке Юрий Николаевич Мель. Как известно, он был незаконно осуждён в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Она отметила, что в течение всего срока заключения Юрия Меля посольство России в Вильнюсе оказывало ему всемерную поддержку.

В конце марта 2021 года Апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы Мелю до 2024 года по делу о событиях 13 января 1991 года.

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