Суды ДНР и ЛНР вынесли приговор трём украинским военнослужащим

Верховные суды Донецкой и Луганской народных республик вынесли приговоры по трём уголовным делам в отношении граждан Украины Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля. Все трое признаны виновными в преступлениях против мирного населения, сообщается на официальном сайте СК.

«Похозеем, Буткевичем и Шелем в ходе боевых действий на Донбассе применялись методы, запрещенные Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны. Все они признаны виновными», — сообщается на сайте СК.

Виктор Похозей был командиром группы батальона «Азов»*. 23 марта 2022 года он находился в Мариуполе и избил женщину, нанеся ей удары по телу и лицу ногами и прикладом автомата. Приговорён к 8,5 лет лишения свободы.

Максим Буткевич служил командиром взвода в отдельном специальном батальоне ВСУ «Берлинго». 4 июня 2022 года в Северодонецке (ЛНР) Буткевич выстрелил из противотанкового гранатомёта по подъезду жилого дома, в котором находились мирные жители. В результате двое гражданских получили телесные повреждения, также было уничтожено имущество. Буткевич приговорён к 13 годам лишения свободы.

Владислав Шель — военнослужащий националистического батальона «Азов». В марте 2022 года в Мариуполе он находился на наблюдательном пункте, из которого выстрелил в пожилого мужчину в доме напротив. Пенсионер выжил только благодаря промаху. Шель приговорён к 18,5 годам лишения свободы.

Отбывать наказание осуждённые будут в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщал RT, в ЛНР с начала эскалации из-за обстрелов ВСУ погибли 192 гражданских.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.