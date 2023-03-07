СК России заявил, что в ЛНР с начала эскалации из-за обстрелов ВСУ погибли 192 гражданских

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С начала российской спецоперации в ЛНР из-за обстрелов со стороны украинских военных погибли 192 мирных жителя, 491 получил ранения разной степени тяжести. Такие данные привели следователи СК России на оперативном совещании ведомства в Херсонской области.
«В период эскалации по территории Луганской Народной Республики зафиксировано 1392 обстрела. В результате обстрелов 192 человека погибли, 491 получил ранения», — рассказали представители СК в ходе совещания.
Сотрудники Следственного комитета фиксируют каждый удар военных формирований Украины по мирным жителям, подчеркнули в ведомстве.
Ранее RT сообщил, что СК России с 2014 года возбудил более 2,6 тыс. уголовных дел, связанных с преступлениями киевского режима.