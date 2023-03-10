Стоматолог Карнеев назвал кариес противопоказанием к установке виниров

Стоматолог-ортопед Немецкого имплантологического центра Андрей Карнеев перечислил противопоказания к установке виниров.

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что противопоказания к установке виниров в большинстве случаев являются временными. Сопутствующие заболевания можно вылечить, а затем вернуться к протезированию, чтобы добиться желаемого эстетического эффекта.

По словам врача, противопоказаниями к установке виниров может стать неправильный прикус, бруксизм, кариес, гингивит и пародонтит.

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