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Стоматолог Карнеев назвал кариес противопоказанием к установке виниров

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Стоматолог-ортопед Немецкого имплантологического центра Андрей Карнеев перечислил противопоказания к установке виниров.
Стоматолог Карнеев назвал кариес противопоказанием к установке виниров
  • Gettyimages.ru
  • © Brothers91

В беседе с «Газетой.Ru» он сказал, что противопоказания к установке виниров в большинстве случаев являются временными. Сопутствующие заболевания можно вылечить, а затем вернуться к протезированию, чтобы добиться желаемого эстетического эффекта.

По словам врача, противопоказаниями к установке виниров может стать неправильный прикус, бруксизм, кариес, гингивит и пародонтит.

Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.

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