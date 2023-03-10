Ульянов: Совет управляющих МАГАТЭ расширил поддержку идеи Гросси по охранной зоне на ЗАЭС

Совет директоров МАГАТЭ существенно расширил поддержку инициативы гендиректора агентства Рафаэля Гросси по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Основным итогом рассмотрения вопроса ядерной безопасности на Украине Советом управляющих МАГАТЭ стало существенное расширение поддержки (практически консенсус) инициативы господина Гросси относительно защитной зоны на ЗАЭС (отсутствие атак по АЭС или с её территории)», — написал он в Telegram.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что должен вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Запорожской АЭС и он это делает.