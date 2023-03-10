Во Владимирской области в экопункты сдали более 520 т вторсырья в 2022 году

По данным Российского экологического оператора, жители Владимирской области за 2022 год сдали в экопункты более 520 т вторичного сырья.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Во Владимирской области за 2022 год экопункты посетили более 48 тыс. человек и сдали более 520 т отходов. Собранное сырьё направляется для дальнейшей переработки на предприятия области и других регионов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Во Владимирской области реализацию проекта по созданию экопунктов осуществляют региональный оператор в зоне № 2 ООО «Биотехнологии» и компания ООО «ЭкоГрад». В регионе уже функционирует восемь экопунктов.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.