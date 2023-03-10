Узнать больше

Во Владимирской области в экопункты сдали более 520 т вторсырья в 2022 году

Короткая ссылка
По данным Российского экологического оператора, жители Владимирской области за 2022 год сдали в экопункты более 520 т вторичного сырья.
Во Владимирской области в экопункты сдали более 520 т вторсырья в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Makiko Tanigawa

Об этом сообщает телеканал «360».

«Во Владимирской области за 2022 год экопункты посетили более 48 тыс. человек и сдали более 520 т отходов. Собранное сырьё направляется для дальнейшей переработки на предприятия области и других регионов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Во Владимирской области реализацию проекта по созданию экопунктов осуществляют региональный оператор в зоне № 2 ООО «Биотехнологии» и компания ООО «ЭкоГрад». В регионе уже функционирует восемь экопунктов.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить