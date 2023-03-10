Во Владимирской области в экопункты сдали более 520 т вторсырья в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Во Владимирской области за 2022 год экопункты посетили более 48 тыс. человек и сдали более 520 т отходов. Собранное сырьё направляется для дальнейшей переработки на предприятия области и других регионов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Во Владимирской области реализацию проекта по созданию экопунктов осуществляют региональный оператор в зоне № 2 ООО «Биотехнологии» и компания ООО «ЭкоГрад». В регионе уже функционирует восемь экопунктов.
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