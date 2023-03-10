РФПИ: «Спутник V» способен формировать дополнительную защиту против COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о публикации в ведущем международном медицинском журнале International Journal of Molecular Sciences исследования команды учёных из России, Австрии и Швеции, которая обнаружила дополнительный механизм защиты организма против коронавируса при вакцинации российским препаратом «Спутник V».

«Учёные осуществили анализ плазмы крови 12 не болевших и 10 переболевших коронавирусом лиц. Образцы были получены до и после двукратной вакцинации препаратом «Спутник V», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в результате был сделан вывод о том, что, помимо фрагмента RBD, являющегося основной целью для нейтрализации, вакцинация «Спутником V» приводит к повышению уровня антител ещё к одному фрагменту S-белка, называемому «пептид 12».

«Данный пептид участвует в проникновении коронавируса в клетку, его структура остаётся неизменной у всех штаммов», — говорится в сообщении.

Авторы исследования полагают, что обнаруженный пептид в дальнейшем можно использовать как цель для создания универсальных нейтрализующих антител против разных вариантов SARS-CoV-2.

«Спутник V» является одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире и наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России.

Вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а «Спутник Лайт» — более чем в 30 странах.