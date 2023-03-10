Аксёнов заявил, что планы по строительству нового курортного города в Крыму в силе

Планы по строительству нового курортного города в Крыму остаются в силе, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«Актуален — 100%... Мы планы не сняли, актуализируем их, исходя из сегодняшней ситуации. Проектирование и мастер-план мы готовим, предложения на уровне федерального правительства вынесем», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Аксёнов уточнил, что есть ряд сложностей, связанных с падением продаж у застройщиков.

По его словам, гарантий по срокам строительства пока нет, но процесс идёт. Глава Крыма уточнил, что в рамках строительства рассматривается несколько мест в Сакском и Симферопольском районах, а также в приморской полосе.

Ранее Аксёнов сообщил о планах построить новое водохранилище для нужд Ялты. Он объяснил это тем, что в Ялтинском регионе не было других источников водоснабжения.