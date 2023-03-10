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Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит для покупок без ПИН-кода

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Сбербанк тестирует в своей эквайринговой сети возможность оплаты покупок на сумму свыше 1 тыс. рублей без ПИН-кода.
Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит для покупок без ПИН-кода
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«С начала 2023 года Сбер тестирует возможность увеличения суммы покупки без ПИН-кода свыше 1 тыс. рублей в своей сети терминалов эквайринга по картам Сбербанка и других банков», — приводит сообщение РИА Новости.

В банке отметили, что увеличение лимита позволяет сделать платёжный опыт клиентов более удобным.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2022 году в банке было две волны оттока IT-специалистов. В настоящее время недостаток сотрудников в этой категории практически компенсирован.

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