Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит для покупок без ПИН-кода

Сбербанк тестирует в своей эквайринговой сети возможность оплаты покупок на сумму свыше 1 тыс. рублей без ПИН-кода.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«С начала 2023 года Сбер тестирует возможность увеличения суммы покупки без ПИН-кода свыше 1 тыс. рублей в своей сети терминалов эквайринга по картам Сбербанка и других банков», — приводит сообщение РИА Новости.

В банке отметили, что увеличение лимита позволяет сделать платёжный опыт клиентов более удобным.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2022 году в банке было две волны оттока IT-специалистов. В настоящее время недостаток сотрудников в этой категории практически компенсирован.