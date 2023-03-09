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Греф заявил о двух волнах оттока IT-специалистов в Сбербанке в 2022 году

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2022 году в банке было две волны оттока IT-специалистов. В настоящее время недостаток сотрудников в этой категории практически компенсирован.
Греф заявил о двух волнах оттока IT-специалистов в Сбербанке в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом Греф сообщил на брифинге. Его слова приводит РБК.

«Действительно, в прошлом году мы столкнулись с двумя волнами оттока», — подтвердил глава Сбербанка.

Он не уточнил, когда именно произошли оттоки. 

Также он добавил, что в настоящее время банк имеет укомплектованность сотрудниками выше, чем было до возникновения «всей этой ситуации».

В декабре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что около 100 тыс. российских IT-специалистов находятся за пределами страны. Примерно 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах.

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