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Консультант Лейкина рассказала, в каких сферах женщины могут занять руководящие должности

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Консультант по корпоративному управлению, психолог-коуч Яна Лейкина назвала сферы, в которых женщины могут занять руководящие должности.
Консультант Лейкина рассказала, в каких сферах женщины могут занять руководящие должности
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«Там, где мы говорим про творческие профессии, там, где нужен высокий эмоциональный интеллект, подстройка под клиента: СМИ, пиар-деятельность — женская креативность, мягкость и гибкость на руку. Сейчас женщины и в армии, и на флоте, и в государственных органах», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в настоящее время всё больше женщин занимают руководящие позиции, женщины активнее обучаются и развиваются.

«Мягкая сила» будет всё больше и больше занимать своё место. Особенно в общественных организациях, в коммерческих, государственных органах», — прогнозирует Лейкина.

Ранее психолог и предприниматель Ксения Аверс в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.

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