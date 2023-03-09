Консультант Лейкина рассказала, в каких сферах женщины могут занять руководящие должности
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«Там, где мы говорим про творческие профессии, там, где нужен высокий эмоциональный интеллект, подстройка под клиента: СМИ, пиар-деятельность — женская креативность, мягкость и гибкость на руку. Сейчас женщины и в армии, и на флоте, и в государственных органах», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, в настоящее время всё больше женщин занимают руководящие позиции, женщины активнее обучаются и развиваются.
«Мягкая сила» будет всё больше и больше занимать своё место. Особенно в общественных организациях, в коммерческих, государственных органах», — прогнозирует Лейкина.
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