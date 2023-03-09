В Нижегородской области отремонтируют 180 км дорог к объектам здравоохранения

В Нижегородской области отремонтируют 183 км дорог, ведущих к объектам здравоохранения.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

«Подъездные пути к медицинским учреждениям так же, как и к школам, находятся в приоритете при формировании программы ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — заявил директор управления Владимир Тужилин.

Например, в 2023 голу отремонтируют участки, ведущие к Большеболдинской, Воротынской, Краснобаковской, Перевозской, Семёновской, Чкаловской и Шахунской центральным районным больницам.

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