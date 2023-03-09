В Нижегородской области отремонтируют 180 км дорог к объектам здравоохранения
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».
«Подъездные пути к медицинским учреждениям так же, как и к школам, находятся в приоритете при формировании программы ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — заявил директор управления Владимир Тужилин.
Например, в 2023 голу отремонтируют участки, ведущие к Большеболдинской, Воротынской, Краснобаковской, Перевозской, Семёновской, Чкаловской и Шахунской центральным районным больницам.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.