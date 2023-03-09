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В России разработали более 100 турмаршрутов по местам воинской славы

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В регионах России разработали более 100 турмаршрутов по местам воинской славы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
В России разработали более 100 турмаршрутов по местам воинской славы
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Маршруты создаются и формируются регионами, после чего проходят оценку в Минэкономразвития.

В частности, в Волгоградской области появился маршрут «Волгоград Грандиозный», а в Курской области — маршрут «По Северному фасу Курской дуги».

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.

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