Специалист Долгов заявил о росте доли ипотечных сделок в столичном регионе
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он заявил, что по итогам февраля доля ипотечных сделок в Москве составила 75% (против 58% в 2022 году), по всему Московскому региону — 78% (+14% за год).
По словам эксперта, на 1 января 2023 года доля просрочки по платежам снизилась и составила 0,4%.
Как прогнозирует Долгов, в этом году застройщики могут продлить использование льготных программ до момента сдачи объектов в эксплуатацию.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.