Специалист Долгов заявил о росте доли ипотечных сделок в столичном регионе

Основатель брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке в столичном регионе.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что по итогам февраля доля ипотечных сделок в Москве составила 75% (против 58% в 2022 году), по всему Московскому региону — 78% (+14% за год).

По словам эксперта, на 1 января 2023 года доля просрочки по платежам снизилась и составила 0,4%.

Как прогнозирует Долгов, в этом году застройщики могут продлить использование льготных программ до момента сдачи объектов в эксплуатацию.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.