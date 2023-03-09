Узнать больше

Специалист Долгов заявил о росте доли ипотечных сделок в столичном регионе

Короткая ссылка
Основатель брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке в столичном регионе.
Специалист Долгов заявил о росте доли ипотечных сделок в столичном регионе
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что по итогам февраля доля ипотечных сделок в Москве составила 75% (против 58% в 2022 году), по всему Московскому региону — 78% (+14% за год).

По словам эксперта, на 1 января 2023 года доля просрочки по платежам снизилась и составила 0,4%.

Как прогнозирует Долгов, в этом году застройщики могут продлить использование льготных программ до момента сдачи объектов в эксплуатацию.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить