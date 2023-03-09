Фигурировавшего в деле Сафронова политолога Воронина осудили на 13 лет колонии за госизмену
- РИА Новости
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Суд признал Воронина виновным по ст. 275 Уголовного кодекса России.
Ему назначено наказание в виде 13 лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Защита Воронина не обжаловала вердикт суда, он вступил в законную силу.
Отмечается, что у Демури Воронина имеется гражданство и России, и ФРГ.
Ранее адвокат Иван Павлов заявлял, что, по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.