Фигурировавшего в деле Сафронова политолога Воронина осудили на 13 лет колонии за госизмену

Политолог Демури Воронин, фигурировавший в одном из эпизодов дела бывшего советника руководителя «Роскосмоса» Ивана Сафронова, приговорён Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Суд признал Воронина виновным по ст. 275 Уголовного кодекса России.

Ему назначено наказание в виде 13 лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Защита Воронина не обжаловала вердикт суда, он вступил в законную силу.

Отмечается, что у Демури Воронина имеется гражданство и России, и ФРГ.

Ранее адвокат Иван Павлов заявлял, что, по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.