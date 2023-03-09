Узнать больше

Фигурировавшего в деле Сафронова политолога Воронина осудили на 13 лет колонии за госизмену

Короткая ссылка
Политолог Демури Воронин, фигурировавший в одном из эпизодов дела бывшего советника руководителя «Роскосмоса» Ивана Сафронова, приговорён Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене.
Фигурировавшего в деле Сафронова политолога Воронина осудили на 13 лет колонии за госизмену
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Суд признал Воронина виновным по ст. 275 Уголовного кодекса России.

Ему назначено наказание в виде 13 лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Защита Воронина не обжаловала вердикт суда, он вступил в законную силу.

Отмечается, что у Демури Воронина имеется гражданство и России, и ФРГ.

Ранее адвокат Иван Павлов заявлял, что, по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить