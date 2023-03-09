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Специалист Бекетов прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости

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Независимый эксперт рынка недвижимости Александр Бекетов высказался о ситуации на рынке недвижимости в России.
Специалист Бекетов прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости
  • Gettyimages.ru
  • © Iswan Nawi / EyeEm

«Потенциальные покупатели стараются сегодня отложить покупку жилья в расчёте на то, что ситуация на рынке стабилизируется, а цены снизятся. Покупка жилья остаётся недешёвым удовольствием, поэтому снижение размера сделки даже на 1% даст в рублёвом выражении значительную выгоду», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, потенциальные покупатели пока не выходят на сделки, но продавцы как были, так и остались, что привело к затовариванию рынка.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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