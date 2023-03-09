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Кадровик Лимонова рассказала, где школьники и студенты могут подработать летом

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Директор по развитию кадрового агентства Staff-UP Елена Лимонова перечислила профессии, которые подойдут для летней подработки школьникам и студентам.
Кадровик Лимонова рассказала, где школьники и студенты могут подработать летом
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

В беседе с «Газетой.Ru» она сказала, что школьники и студенты могут подзаработать летом, устроившись курьерами, официантами, бариста, промоутерами, аниматорами, вожатыми и SMM-специалистами.

«Курьерская доставка — неотъемлемая часть жизни больших городов. И в этой индустрии всегда найдётся место школьнику или студенту. Знание района и стрессоустойчивость помогут заработать вполне приличные для начала деньги — до 25—30 тыс. в месяц. Весной и летом заведения общепита расширяют штат — начинают работать летние веранды. Там всегда можно найти подработку с почасовой оплатой официантом, бариста, рабочим на кухне. В прошлом году средний доход в системе общепита при неполной занятости давал 23—25 тыс. рублей», — прокомментировала эксперт.

Ранее психолог и предприниматель Ксения Аверс в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.

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