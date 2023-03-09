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Московским фармкомпаниям предоставили 4,7 млрд рублей льготных кредитов

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о развитии столичной фармацевтической отрасли.
Московским фармкомпаниям предоставили 4,7 млрд рублей льготных кредитов
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Об этом сообщает сайт kp.ru.

Для компаний предусмотрено более 20 системных мер поддержки. Также есть антикризисный пакет, включающий льготные кредиты.

«На сегодня уже одобрены заявки фармацевтических предприятий на общую сумму 4,7 млрд рублей. Компании могут направить средства на развитие производств», — отметил Ефимов.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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