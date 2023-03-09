В Карелии рассказали о работе по предоставлению единого пособия на детей

Решения о назначении единого пособия приняты в отношении 12 256 детей с начала 2023 года в Карелии. Выплата также назначена 462 беременным женщинам.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на отделение Социального фонда России по региону.

«С начала года отделение Социального фонда по Республике Карелия одобрило выплаты на 538 первенцев до трёх лет, появившихся в семьях до конца 2022-го», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.