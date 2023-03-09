В Карелии рассказали о работе по предоставлению единого пособия на детей
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на отделение Социального фонда России по региону.
«С начала года отделение Социального фонда по Республике Карелия одобрило выплаты на 538 первенцев до трёх лет, появившихся в семьях до конца 2022-го», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.