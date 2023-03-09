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С начала 2023 года «поезда здоровья» побывали почти в 100 населённых пунктах Нижегородской области

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Мобильные лечебно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» с начала 2023 года побывали уже почти в 100 населённых пунктах Нижегородской области. Жители региона получили около 15 тыс. медицинских консультаций специалистов.
С начала 2023 года «поезда здоровья» побывали почти в 100 населённых пунктах Нижегородской области
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижегородской области.

Мобильные комплексы формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Приём в них ведут кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗ-диагностики и другие специалисты.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в 2022 году почти 300 тыс. человек прошли профилактические осмотры.

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