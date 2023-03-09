Узнать больше

В МЧС сообщили, что на Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога

Короткая ссылка
ГУ МЧС России по Свердловской области сообщило, что на Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога.
В МЧС сообщили, что на Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога
  • РИА Новости

«На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — цитирует URA.RU сообщение.

Отмечается, что это не соответствует действительности.

Ранее жители нескольких населённых пунктов Краснодарского края получили в социальных сетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиаудара.

22 февраля в МЧС России заявили, что из-за хакерской атаки в некоторых российских регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить