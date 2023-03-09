В МЧС сообщили, что на Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога

ГУ МЧС России по Свердловской области сообщило, что на Урале вновь прозвучала ложная воздушная тревога.

«На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — цитирует URA.RU сообщение.

Отмечается, что это не соответствует действительности.

Ранее жители нескольких населённых пунктов Краснодарского края получили в социальных сетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиаудара.

22 февраля в МЧС России заявили, что из-за хакерской атаки в некоторых российских регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.