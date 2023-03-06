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Жители Краснодарского края получили в соцсетях фейковые сообщения об угрозе авиаудара

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Жители нескольких населённых пунктов Краснодарского края получили в социальных сетях и мессенджерах фейковые сообщения об угрозе авиаудара.
Жители Краснодарского края получили в соцсетях фейковые сообщения об угрозе авиаудара
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Это — фейк!.. Жителям рекомендуем проверять достоверность подобной информации на официальных ресурсах органов власти», — сказано в заявлении.

В оперштабе уточнили, что ранее подобную «недостоверную информацию» распространяли в эфирах радиостанций, которые подверглись хакерской атаке.

22 февраля в МЧС России заявили, что из-за хакерской атаки в некоторых российских регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

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