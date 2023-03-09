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Терапевт Тихомирова напомнила о рисках неверно подобранных тренировок

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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, к чему могут привести неправильно подобранные тренировки.
Терапевт Тихомирова напомнила о рисках неверно подобранных тренировок
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Любая тренировка должна быть адекватна уровню подготовленности человека. Если неподготовленный человек, например, пробежит марафон, а это интенсивная тренировка, то в результате, скорее всего, он потеряет сознание», — отметила Тихомирова в беседе с Life.ru.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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